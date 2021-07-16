أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

رئيس البرلمان الليبي: المرحلة القادمة صعبة ولسنا ضد أو المجلس الرئاسي

Print
رئيس البرلمان الليبي: المرحلة القادمة صعبة ولسنا ضد الحكومة أو المجلس الرئاسي رئيس البرلمان الليبي: المرحلة القادمة صعبة ولسنا ضد أو المجلس الرئاسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المرحلة القادمة صعبة وتعتبر من أهم المراحل، وأنه ليس ضد والمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقائه مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأضاف صالح أن الحقوق لن يتم التنازل عنها خاصة بالنسبة للقوات المسلحة الليبية والأقاليم في الشرق والغرب والجنوب، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وتابع: «لسنا تحت رحمة أحد»، لذلك يجب أن تتوحد كلمتنا في الخطاب مع السلطة التنفيذية، وأضاف: تعرضنا لظروف صعبة جدا ومؤامرات داخلية وخارجية، لكن عزيمة الرجال سواء الليبيون أو قادة وضباط وافراد الجيش استطاعوا إفشال تلك المؤامرات.

ولفت إلى أن من يقول إن البرلمان متسبب في عدم اعتماد الميزانية، هو أن النواب يصرون على وجود ميزانية خاصة للجيش باعتباره قوة الوطن، وتابع قائلا: لا توجد دولة بدون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يطاع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة