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قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المرحلة القادمة صعبة وتعتبر من أهم المراحل، وأنه ليس ضد الحكومة والمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقائه مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأضاف صالح أن الحقوق لن يتم التنازل عنها خاصة بالنسبة للقوات المسلحة الليبية والأقاليم في الشرق والغرب والجنوب، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وتابع: «لسنا تحت رحمة أحد»، لذلك يجب أن تتوحد كلمتنا في الخطاب مع السلطة التنفيذية، وأضاف: تعرضنا لظروف صعبة جدا ومؤامرات داخلية وخارجية، لكن عزيمة الرجال سواء الليبيون أو قادة وضباط وافراد الجيش استطاعوا إفشال تلك المؤامرات.

ولفت إلى أن من يقول إن البرلمان متسبب في عدم اعتماد الميزانية، هو أن النواب يصرون على وجود ميزانية خاصة للجيش باعتباره قوة الوطن، وتابع قائلا: لا توجد دولة بدون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يطاع.