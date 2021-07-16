انهيار سقف وحدة سكنية بالعريش دون إصابات

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تعرض سقف وحدة سكنية بالعريش للانهيار، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء إخطارًا يفيد بانهيار أجزاء من سقف وحدة سكنية في الطابق الأخير بالعمارة رقم 12 إداري بحي المساعيد بالعريش دون وقوع إصابات أو خسائر، حيث كانت الوحدة خالية من السكان.

وقامت لجنة من المحافظة ومجلس المدينة بمعاينة الوحدة السكنية، حيث تبين تهالك السقف وسقوطه، دون وقوع إصابات، حيث إن الوحدة خالية من السكان.

يُذكر أن ذلك هو الحادث الثاني خلال أسبوع، حيث سبقه انهيار سقف في عمارة مجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأسرة التي تقطن الوحدة السكنية، وعددها 7 أفراد.

وكانت محافظة شمال سيناء قد أعلنت عن ترميم عدد من العمارات السكنية التابعة لمجلس مدينة العريش وبئر العبد، بعد تضررهما، وتوفير سكن بديل لقاطنيها خلال فترة الترميم.