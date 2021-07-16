7 أخطاء صحية شائعة للحجاج في المشاعر.. مختص يحذر ويقدم نصائحه

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فيما دعا للالتزام بالاحترازات وأهمها ارتداء الكمامة وعدم لمس العينين والفم

حذّر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم، ضيوف الرحمن من حجاج الداخل الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من الوقوع في 7 أخطاء صحية شائعة.

وأوضح "حسين" أن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج هي كالتالي:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة، دون اتخاذ أي وسيلة للحماية؛ إذ إن ذلك يجعل الحاج عرضة لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

2⁃ عدم تناول السوائل بشكل جيد، مما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، ويمنع الجفاف، وخصوصًا هذه الأيام التي نشهد فيها حالة من ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع دخول الصيف.

3⁃ عدم الاهتمام بساعات النوم المطلوبة للجسم نتيجة التفرغ للعبادة، وهو ما يجعل الحاج يشعر بحالة من الإرهاق والتعب بشكل دائم.

4⁃ عدم تناول الطعام الصحي بشكل جيد، والاكتفاء بتناول وجبات خفيفة قد تجعل الحاج يشعر بالجوع بين حين وآخر.

5⁃ الإكثار في تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة؛ اعتقاداً بأنها تساعد على بذل المزيد من الجهد ودعم الطاقة وجعل الذهن في حالة نشطة، وهو اعتقاد خاطئ؛ لكونها مشروبات مدرة للبول، وهو ما قد يمنح الحاج الشعور بعدم الارتياح.

6⁃ إهمال علاج أو تجاهل استخدام بعض الكريمات الوقائية التي تحمي الحاج من التسلخات الجلدية، وخصوصاً في أماكن الفخذين نتيجة المشي الطويل؛ إذ تزداد هذه الإشكالية عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

7⁃ تجاهل استخدام الشمسيات في فترات الظهيرة التي تحمي الفرد من أشعة الشمس، بجانب عدم ارتداء النظارة الشمسية التي تحمي العينين من الضوء والأتربة.

ودعا "حسين" إلى الحرص على تناول بعض الأغذية الصحية ومنها العسل لتقوية المناعة، وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة بعد غسلها جيداً، فهي مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الغذائية والطاقة، وتناول الألبان سواء كان اللبن أو الزبادي أو الحليب مع التمر كوجبة صحية خفيفة مريحة، والإكثار من السوائل ماء أو عصائر طازجة بشكل مستمر؛ لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل، والحرص على الطعام الصحي الذي يجب أن يكون متنوعًا وموفرًا لاحتياجات الحاج من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والسوائل.

ونصح ضيوف الرحمن باستمرار تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لكورونا في المشاعر المقدسة وأهمها ارتداء الكمامة بشكل دائم، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة، خصوصًا بعد السعال والعطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات بشكل أمن، المحاولة قدر الإمكان تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد كثيراً أو استخدام اليد اليسرى، والمحافظة على النظافة الشخصية العامة واستخدام سجادة الصلاة الخاصة والأدوات الشخصية لكل حاج.