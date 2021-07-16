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مشروع الخيام المطورة بمنى جاهزٌ لاستقبال الحجاج

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مشروع الخيام المطورة بمنى جاهزٌ لاستقبال الحجاج مشروع الخيام المطورة بمنى جاهزٌ لاستقبال الحجاج
مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.. هنا التفاصيل

مشروع الخيام المطورة بمنى جاهزٌ لاستقبال الحجاج

يعتبر مشروع خيام مشعر منى المطورة أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وكان الحجاج يعانون كثيرًا في مواسم الحج قديمًا من حرائق الخيام في مشعر منى، التي كانت تشتعل نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من الحجاج، وعدم تطبيق وسائل السلامة، رغم ما كانت تبذله المملكة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن من نشر الوعي عبر جميع وسائل الإعلام والمنشورات بجميع اللغات.

وكانت الحرائق التي تمتد الى مئات الخيام تخلف العديد من الإصابات والوفيات محدثة كارثة محتمة وخسائر في الأرواح والممتلكات رغم ما كان يبذله رجال الدفاع المدني في تلك السنوات من جهود مضنية في إطفاء تلك الحرائق؛ مما جعل المملكة تسخّر إمكاناتها لتوفير الخيام المطورة المصنوعة من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة "التفلون" المقاومة للحرارة العالية والاشتعال، والتي ينعدم منها انبعاث الغازات السامة؛ حيث استخدم في الخيام أفضل التقنيات الحديثة في مراحل التصنيع والتنفيذ، وترتبط ببعضها البعض بواسطة ممرات، وتحاط كل مجموعة خيام بأسوار معدنية تضم أبواب رئيسية وأخرى للطوارئ.

وتمتد الخيام على مساحة 2,500,000 متر مربع، وتستوعب نحو 2,600,000 حاج وحاجة، وبهذا يصبح في مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم.

ويشتمل مشروع الخيام على أسس الأمن والسلامة الملائمة للمحيط العام، ومزودة بالتكييف، إلى جانب مقاومتها للعوامل المناخية، وملاءمة شكلها للطابع الإسلامي، ومقاومتها للعوامل المناخية، ومرونة أجزائها للتشكيل والتركيب.

وتم توفير دورات المياه وأماكن الوضوء وسط المخيم، وتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية والمطبخ، ومكب للنفايات وزوّدت كل خيمة برشاشات للمياه تعمل بشكل تلقائي بمجرد استشعارها للحرارة.

وبمجرد انبعاث المياه من هذه الرشاشات يتم صدور صوت جهاز الإنذار في خيمة المطوف، للتنبيه إلى الخطر؛ حيث تتوفر خزانات خاصة لمياه الحريق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى بسعة "200" ألف متر مكعب تغذي إطفاء الحريق بأقطار مناسبة مع ما يلزمها من محابس وقطع.

وبلغ إجمالي طول هذه الشبكة 100 كيلو متر من المواسير، بأقطار تتراوح ما بين 250 ملليمترًا و700 مليمتر، تضم 800 محبس و740 فوهة للحريق.

ويتخلل المخيم ممرات تم رصفها وإنارتها وتزويدها بعلامات إرشادية، وأخذ بعين الاعتبار مرونة أجزائها للتشكيل والتركيب.

وتبلغ أبعاد الخيمة النمطية 8 في 8 أمتار، كما استخدمت أيضًا خيام بمقاسات تتراوح ما بين 6 في 8 و12 في 8 أمتار، ويشتمل مشروع الخيام على شبكة للتكييف وخراطيم للمياه داخل المخيمات، وصناديق يحتوي كل منها على خرطوم بطول 30 مترًا، إضافة إلى طفايات للحريق موزعة بالممرات داخل المخيم بمعدل صندوق لكل 100 متر طولي للاستخدام عند الحاجة حتى وصول الدفاع المدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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