«سان جيرمان» يضع خطة لتوجيه ضربة موجعة لـ«ريال مدريد»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد عازم على التعاقد مع كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يسعى لخطف مبابى من العاصمة الفرنسية، والأسابيع المتوترة تلوح فى الأفق.

وأضافت الصحيفة: «يُدرك باريس سان جيرمان أنه سيكون من الصعب إقناع مبابى بالتجديد، ولذلك كانت الإدارة تسعى لضم ميسى أو رونالدو، ولكن البرغوث على وشك التجديد لبرشلونة، لذا إذا لم يتعاقد النادى مع كريستيانو فإن الخطة ستكون منح مبابى عقدًا لا يقترب منه أى لاعب آخر فى كرة القدم الأوروبية».

وأشار التقرير إلى أن علاقة مبابى مع مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه اتخذ قراره بالرحيل لخوض تحدٍّ جديد ليكون هو نجم المشروع، ويعرف أن استمراره فى سان جيرمان يعنى أنه سيكون الرجل الثانى خلف نيمار.

وختمت الصحيفة: «لا يستطيع باريس أن يعد مبابى بأى شىء مختلف لكنه يقدر على تقديم قدر كبير من المال له وانتظار مدى نجاح تلك الخطة».

فى سياق متصل، يسعى ريال مدريد للوصول إلى حل فى أسرع وقت ممكن لموقف مدافعه الفرنسى رافائيل فاران، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كيليان مبابى - صورة أرشيفية

وينتهى عقد فاران مع ريال مدريد الصيف المقبل، وحال فشل النادى فى بيعه سيرحل مجانًا لأى فريق، خصوصًا أن التجديد للاعب أصبح شبه مستبعد فى الوقت الحالى. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يعتبر فاران ضمن أولوياته، ووضع 50 مليون يورو، لكن ريال مدريد طلب 70 مليونًا.

فى سياق متصل، بدأت الإدارة الرياضية لريال مدريد فى وضع خيارات لتعويض فاران، وتُعد الخيارات الحالية هم كوندى، وباو توريس، بجانب لابورت وكوليبالى.

وأشار التقرير إلى أن هناك خيارًا سيكون غير مكلف، وهو خيسوس فاييخو، لاعب الميرنجى، الذى لعب المواسم الماضية على سبيل الإعارة فى عدة أندية.

وسيكون فاييخو الخيار الأقرب، نظرًا لسياسة التقشف التى يتبعها النادى فى ظل هذه الظروف المالية الصعبة، حيث سيكون الاستثمار فقط فى صفقة ضم الفرنسى كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.