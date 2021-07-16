«روبين» يعلن اعتزال كرة القدم

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أعلن الهولندى أريين روبين، لاعب نادى بايرن ميونخ الألمانى، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع العديد من الأندية الأوروبية.

بدأت مسيرة اللاعب فى نادى جرونينجن الهولندى بمسقط رأسه، فى عام 2001، وسجل معه 12 هدفًا، قبل أن ينتقل لنادى آيندهوفن الهولندى فى عام 2002، لمدة موسمين أحرز خلالهما 22 هدفًا، وفاز معه بلقب الدورى، وكأس السوبر الهولندى.

انطلقت مسيرة اللاعب الاحترافية حينما انتقل لنادى تشيلسى الإنجليزى فى عام 2004، واستمر داخل قلعة البلوز حتى عام 2007، حقق فيها لقب الدورى الإنجليزى مرتين، وأحرز 19 هدفًا فى 3 مواسم، قبل أن يغادر أسوار الدورى الإنجليزى، ويطير إلى الدورى الإسبانى من بوابة ريال مدريد.

انتقل الهولندى إلى نادى ريال مدريد الإسبانى فى عام 2007 لمدة موسمين، حقق فيهما بطولة الدورى الإسبانى فى أول موسم له، وأحرز 13 هدفًا، وبعد تولى البرتغالى جوزيه مورينيو مهمة الإدارة الفنية للفريق الأبيض رحل روبين إلى الدورى الألمانى ولم يخرج منه حتى اعتزاله.

9 سنوات هى حصيلة الأعوام التى قضاها اللاعب الهولندى بين أسوار نادى بايرن ميونخ الألمانى، بعدما انتقل إلى النادى البافارى عام 2009 إلى أن أعلن اعتزاله. شارك اللاعب مع بايرن ميونخ فى 289 مباراة سجل خلالها 138 هدفًا، ساهمت بشكل كبير فى إحراز العديد من البطولات والألقاب، التى جعلته يملك العلامة المسجلة.

حقق روبين مع العملاق الألمانى 15 بطولة، منها 8 ألقاب للدورى الألمانى، 3 ألقاب كأس ألمانيا، وفاز بدورى أبطال أوروبا فى 2013 أثناء تولى بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بقيادة الألمانى يورجن كلوب، وفى نفس العام حقق لقب كأس العالم للأندية. أما عن المشاركة مع منتخب بلاده، فقد تم استدعاء روبين لتمثيل المنتخب الوطنى فى عام 2003 حتى قرر الاعتزال دوليًا فى عام 2017، ولعل أبرز مشاركة له مع المنتخب كانت المباراة الشهيرة أمام إسبانيا فى كأس العالم 2014 والتى انتهت بنتيجة 5-1 للعملاق الهولندى، وكانت هذه المباراة بمثابة رد الاعتبار، بعدما فازت إسبانيا على هولندا فى المباراة النهائية لكأس العالم 2010 واقتنصت لقب بطل العالم بهدف أندريا أنيستا القاتل فى الأشواط الإضافية.

شارك روبين مع المنتخب الهولندى فى 96 مباراة، ونجح فى إحراز 37 هدفًا.