الأردن يواجه تحديات اقتصادية ضخمة ويأمل فى الدعم الأمريكي

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تحرك العاهل الأردنى الملك عبد الله سريعا لتعزيز قبضته على السلطة منذ مؤامرة قبل 3 أشهر للإطاحة به وتولية أخيه غير الشقيق لينجح فى تأمين حكمه فى الوقت الراهن لكنه لا يزال يواجه تحديات اقتصادية ضخمة.

ويبدو أن الأزمة، التى أشعلها ما قيل إنه طموح الأمير حمزة فى القيادة، قد أُخمدت بعد أن أصدرت محكمة عسكرية هذا الأسبوع أحكاما بمعاقبة اثنين متهمين بالتآمر معه، وإقصاء الأمير نفسه فى أحد القصور.

وبعيدا عن إجراءات المحاكمة، سعى الملك عبد الله لتوطيد نفوذه بين العشائر القوية التى يرتكز عليها حكمه والتى اتهم الأمير حمزة بمحاولة تحويل ولائها لصالحه إذ زار الملك مناطقهم وعمل على تحسين صورته لديهم.

ويصف مسؤولون الملك الآن بأنه هادئ ومطمئن فى تناقض مع قلقه الواضح فى الأسابيع الأولى من الأزمة التى وصفها الملك نفسه بأنها الأكثر إيلاما لأنها جاءت من داخل الأسرة الملكية ومن خارجها.

وفى تلك الأثناء، بدا أن دعم أمريكا، أوثق حلفاء الأردن، راسخ وذلك بعد فترة توتر فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى اعتبرت عمان خطته للسلام فى الشرق الأوسط تهديدا وجوديا لها. وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن للملك عبد الله فى مكالمة هاتفية فى 7 أبريل فى أوج الأزمة «اتصلت فقط لأبلغه بأن له صديقا فى أمريكا. وليبق قويا».

وسيصبح الملك عبدالله أول زعيم عربى يلتقى بايدن فى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال فارس البريزات رئيس مركز (نما) للأبحاث «يبدو الملك اليوم أقوى من أى فترة سابقة، فى الداخل دعم راسخ للغاية، وفى الخارج دعم قوى أيضا... الرسالة (التى بعثت بها المحاكمة) مفادها هو أنه لا تساهل مع العبث فى استقرار البلاد».

وقدمت تلك الأحداث لمحة نادرة عن الخصومات داخل الأسرة الهاشمية التى تحكم الأردن منذ أصبحت تحت الحماية البريطانية فى عام 1921.

وبناء على رغبات والده الراحل الملك حسين، عين العاهل الأردنى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا للعهد لدى توليه العرش فى عام 1999. لكنه عزله عن ولاية العرش عام 2004 ومنحها لابنه الأمير الحسين. وتجنب الأمير حمزة الإدانة بعد أن أقسم بالولاء للملك عبدالله. وكانت السلطات الأردنية قد وضعته فى البداية رهن الإقامة الجبرية، وقالت مصادر مطلعة لرويترز إنه معزول حاليا فى قصر مع أسرته ومحظور عليه الاضطلاع بمهام عامة.

وأصدرت المحكمة العسكرية الأردنية حكمها على عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أقرباء الملك عبد الله، بعد 7 جلسات قائلة إنهما سعيا لإحداث فوضى وفتنة داخل المجتمع الأردنى.

وعوض الله، وهو اقتصادى من أصول فلسطينية ويحمل الجنسية الأمريكية، شخصية خلافية.

ولطالما هاجمته النخبة الحاكمة التى تشمل زعماء العشائر فى المملكة بسبب تأثيره على الملك وإصلاحاته من أجل تحرير السوق التى اعتبروها تهديدا لامتيازاتهم.

وخلال زيارة لمدينة العقبة على ساحل البحر الأحمر الشهر الماضى، انتقد الأمير الحسين (27 عاما) سوء الإدارة، وهو أحد الأمور التى شكا بخصوصها الأمير حمزة علانية. وأُقيل العديد من المسؤولين المحليين هذا الأسبوع.

وتضرر الاقتصاد على وجه الخصوص بشدة العام الماضى بسبب إجراءات العزل العام للحد من تفشى كوفيد-19 كما بلغ معدل البطالة رقما قياسيا هو 24%.

ويأمل الأردن فى أن تمدد واشنطن برنامج دعم سنوى قيمته 1.5 مليار دولار بعد أن أشاد صندوق النقد الدولى بالإصلاحات الاقتصادية التى ستساعد المملكة فى الحصول على مزيد من التمويل. ويسعى الملك لتطبيق إصلاحات اقتصادية لكنه يواجه مقاومة من المؤسسة المحافظة.