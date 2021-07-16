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المشير خليفة حفتر أثناء لقائه رئيس البرلمان الليبي: هدفنا تحقيق الوحدة الوطنية

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المشير خليفة حفتر أثناء لقائه رئيس البرلمان الليبي: هدفنا تحقيق الوحدة الوطنية المشير خليفة حفتر أثناء لقائه رئيس البرلمان الليبي: هدفنا تحقيق الوحدة الوطنية

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قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن هدف القوات المسلحة الليبية والبرلمان هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الجيش يدعم الجهود المبذولة في إجراء الانتخابات، جاء ذلك خلال لقاء مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وطالب حفتر بعثة الأمم المتحدة تقديم الدعم الجهود لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، من أجل العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار برؤية واحدة موحدة بهدف حماية الوطن وسلامة أراضيه.

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