«الرعاية الصحية» تٌصدر نشرتها الأسبوعية: «عمليات جراحية وتسجيل منتفعين وكشف المجاني»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية الثامنة، تحت عنوان (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة.

واستهلت النشرة، بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروعات التأمين الصحي الشامل وتطوير القرى المصرية لمبادرة حياة كريمة، مع ممثلي عن شركة لوجيك Logic للتطوير المؤسسي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة من خلال ما يسمى بالورقة البيضاء بما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وتضمنت النشرة، لقاء الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دي بويك، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ودراسة كيفية إدراج المهاجرين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، استكمالًا لتنمية خدمات المشروع حول تغطية جميع المقيمين على أرض مصر والمصريين داخلها أو خارجها.

وتضمنت أيضًا، نجاح المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في تقديم 270 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة عالمية وذلك خلال النصف الأول من عام 2021، إضافة إلى نجاح مستشفى طيبة التخصصي بالمحافظة في إجراء أول عملية إصلاح تمدد الشريان الأورطي البطني لمريض دون جراحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية EVAR والتي تحمي المريض من المخاطر التي قد يتعرض لها عند اختيار الحل الجراحي المعروف كما تساعده على سرعة تعافيه واستقرار حالته الصحية دون مضاعفات خطيرة على حياته أو صحته.

كما تضمنت، إعلان هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن تسجيل أكثر من 4 مليون مواطن في محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس) منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن، إضافة إلى نجاح مستشفى التضامن ببورسعيد في إجراء عملية جديدة لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقري لمريض داخل المستشفى كونها متفردة في إجراء مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل بورسعيد.

وشملت النشرة الإخبارية، تدريب هيئة الرعاية الصحية ل 135 طبيب وصيدلي من العاملين بمستشفيي التضامن والنصر التخصصي للأطفال التابعين لها ببورسعيد على مستجدات علاج مرضى الأورام والتواصل الفعال معهم بما في ذلك من عظيم الأثر على نفسية المرضى وذويهم، تحت شعار (معًا نبني المستقبل)، وبالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال أبحاث علاج وأدوية مرضى الأورام.

كما شملت، إعلان الهيئة عن فتح باب التقدم للعاملين بالهيئة وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية في مختلف المحافظات للفوز بمنحة ممولة بالكامل الخاصة بالحصول على برنامج زمالة هيوبرت همفري للعام الأكاديمي 2023/2022 في إحدى الجامعات الأمريكية طبقًا للشروط الموضوعة لاستحقاق المنحة، وكذلك الإعلان عن استمرار فعاليات مبادرة الهيئة (اطمن على ابنك) للكشف الطبي المجاني والاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد.

وشملت أيضًا، إجراء الفحص الطبي الشامل ل 25 ألف مواطن بمحافظتي الأقصر وأسوان خلال 30 يوم شهر يونيو من العام الجاري، ضمن حملة (اكشف واطمن) للاطمئنان على صحة الأهالي في المحافظتين والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية لهم، وتخطي الحملة نسبة المستهدف فحصهم بأكثر من 100% حيث أنه كان من المستهدف للحملة إجراء الفحوصات الطبية لعشر آلاف مواطن، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية وإحدى الشركات الرائدة للحلول الرقمية.

وأخيرًا.. نجاح مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في إجراء 10 عمليات ناجحة لتغيير مفصل كامل للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة خلال يوم واحد داخل المستشفى.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن انجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات في حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.