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بيع 180 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر

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بيع 180 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر بيع 180 صكا من صكوك الأضاحي في الأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، عن قيام المسؤولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية ببيع ما يقرب من 180 صكًا على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك باقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي «واتساب» على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور.

المصرى اليوم

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