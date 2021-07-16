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الأوقاف تفتتح مسجدًا بقرية دفريه بكفر الشيخ

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الأوقاف تفتتح مسجدًا بقرية دفريه بكفر الشيخ الأوقاف تفتتح مسجدًا بقرية دفريه بكفر الشيخ

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افتتحت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد عزبة عثمان بدفريه بتكلفة 5 ملايين جنيه، على مساحة 750 مترا، بارتفاع 3 طوابق، بالإضافة لوجود مئذنتين، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية على مدار عاميين.

وألقي خطبة الجمعة الشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، في حضور الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ على حمدون مدير إدارة أوقاف غرب كفر الشيخ، واللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب، واللواء سامح الطنوبي، والدكتور رضا البداروي رئيس قرية الحمراوي والشيخ السيد الشيخ كبير المفتشين بأوقاف كفرالشيخ وعدد من الأئمة .

وتناولت الخطبة الحرمات والحقوق كما جاء في خطبة الوادع، وحرمة الدماء، مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، التي تؤكد على ذلك.

المصرى اليوم

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