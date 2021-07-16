جامعة المنوفية الثانية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

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حققت جامعة المنوفية المركز الثانى (طالبات) بالملتقى القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية الذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع تطوير الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى خلال الفتره من 7/12 وحتى 2021/7/15 بمشاركة 20 جامعة حكومية وخاصة.

وجاء تنظيم هذا اللقاء لإكتشاف الطلاب المتميزون الذين يمثلون طليعة مجتمعية ونموذجا مثاليا للطالب الجامعى واكتشاف القيادات الشبابيه وتنميه روح الإنتماء لدى الشباب.

وفازت الطالبة سلمى سعيد النعمانى كلية الطب بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالإداره العامه لرعاية الشباب شاركت بوفد مكون 2 طالب وعدد 2 طالبة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة محمود الخباز ونائبه.

شارك الوفد بإشراف محمد خطاب مدير ادارة النشاط الاجتماعى والرحلات ومها فرج أخصائي رعاية الشباب.