محافظ الغربية يهنئ منسق «حياة كريمة» عقب تكريمه من الرئيس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية، وذلك عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي عقد بإستاد القاهرة بحضور أكثر من ٣٠ ألف مشارك.

وأكد محافظ الغربية أن التكريم يأتي في إطار دعم الدولة للقيادات الشبابية المؤهلة لاستلام للقيادة في المستقبل، مشيراً إلى المحافظة قد نجحت في اختيار مجموعة من الشباب المتميزين في الجهات الحكومية المختلفة لتكوين المكتب الفني للمحافظ، والذي كان لهم الدور البارز في إدارة العديد من الملفات المختلفة على مدار الأشهر الماضية.

من جانبه، أعرب الحضري عن سعادته البالغة بهذا التكريم والذي جاء تكليلاً لجهوده وجهود زملائه بالمكتب الفني ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مشروعات المبادرة بمركز زفتى، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم.