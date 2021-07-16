محافظ الجيزة يتفقد الساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطريق والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية.

حيث وجه المحافظ برفع أي مخلفات خاصة بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل مع أستكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاة.

كما تفقد المحافظ كوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق مشددا ان تكون على أعلي مستوي وعلي اكمل وجه ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوي انارة جيد بالطريق بالاضافه إلى متابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق اسفل الكوبري للوقوف على جودة الاعمال المنفذة.

وتابع نسب تطوير الجزيرة الوسطي وإجراء التنسيق الجمالي لها بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعه الدورية للأعمال مع الشركة المنفذة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتلافي أي ملاحظات.