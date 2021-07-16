أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مصرع شاب غرقا بساحل البحر المتوسط في كفر الشيخ

Print
مصرع شاب غرقا بساحل البحر المتوسط في كفر الشيخ مصرع شاب غرقا بساحل البحر المتوسط في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى مطوبس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، شاب يبلغ من العمر 28 عام، جثة هامدة نتيجة الغرق بشاطئ البحر المتوسط بنطاق مركز مطوبس.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطار من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 28 عام، بشاطئ البحر المتوسط بنطاق دائرة المركز.

وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعي «ض. م. أ» 28 عام، مقيم بإحدي قري مركز دسوق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى مطوبس المركزي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك