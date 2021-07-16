مصرع شاب غرقا بساحل البحر المتوسط في كفر الشيخ

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استقبل مستشفى مطوبس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، شاب يبلغ من العمر 28 عام، جثة هامدة نتيجة الغرق بشاطئ البحر المتوسط بنطاق مركز مطوبس.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطار من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 28 عام، بشاطئ البحر المتوسط بنطاق دائرة المركز.

وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعي «ض. م. أ» 28 عام، مقيم بإحدي قري مركز دسوق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى مطوبس المركزي.