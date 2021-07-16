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مونتير فيلم تامر حسني و حلا شيحة: « كلها بعتالي عايزة تشوف المشاهد المحذوفة»

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علق عمرو عاكف مونتير فيلم «مش أنا» على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني.

وأكد «عاكف» أنه قام بحذف عدة مشاهد للفنانة حلا شيحة من فيلم «مش أنا» بناءً على رغبتها لاعتزالها الفن وتبرؤها منه.

وقال ساخرًا عبر صفحته الشخصية الـ «فيس بوك» « كلها بعتالي عايزة تشوف المشاهد».

المونتير عمرو عاكف عبر صفحته الـ «فيس بوك»

كانت الفنانة حلا شيحة، انتقدت نشر تامر حسني كليب غنائي من فيلمها «مش أنا» وأطلاق «شيحة» كلماتها بخصوص الكليب بما يتضمنه من مشاهد أغضبتها، وكذلك حديثها عن أن تامر حسني بطل الفيلم لم يلتزم بوعده لها، وهو الأمر الذي دفع تامر حسني لتكذيبها والتأكيد على أنه التزم باتفاقهما معا، ولكن حلا شيحة هي من اختفت، معربا عن اندهاشه من موقفها.

المصرى اليوم

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