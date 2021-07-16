صلاح عبدالله ساخراً من حلا شيحة: « هلا هلا لو كان يا بنتي بدون هري وهرتلة»

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سخر الفنان الكبير صلاح عبدالله، من حلا شيحة بعد تصريحتها الأخيرة، بشان تبرؤها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا»، فضلًا عن انتقاداتها للوسط الفني.

وكتب «عبدالله»، منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بطريقته الساخرة قائلًا: «خاطر على غفلة، جلا جلا، حلا حلا، دا كان ممكن يكون هلا هلا، لوكان يا بنتي بدون هري وهرتلة وبلبلة».

يشار إلى أن حلا شيحة وجهت رسالة، شديدة اللهجة للفنان تامر حسني، وذلك عقب نشر كليب من فيلم «مش أنا» وأعلنت توبتها وندمها على تصوير الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة، خصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي».

وتابعت: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده مايرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».