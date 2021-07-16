أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

بعد اعتذار الحريري.. لبنان يدخل في نفق مظلم وانهيار غير مسبوق لليرة

Print
مواضيع متعلقة
أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات

المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر

المريخ ليس كما توقعنا.. مركبة لناسا تكشف معلومات جديدة عن الكوكب الأحمر

لماذا نحب القهوة.. وما هي فوائدها؟

لماذا نحب القهوة.. وما هي فوائدها؟

رئيس إحدى الشركات: نقترب من جعل بيئة العمل غير مريحة لمن يرفض لقاح كورونا

رئيس إحدى الشركات: نقترب من جعل بيئة العمل غير مريحة لمن يرفض لقاح كورونا