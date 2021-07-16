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الكشف على 25 ألف منتفع مجانا بمبادرة «اكشف اطمن» بالأقصر

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الكشف على 25 ألف منتفع مجانا بمبادرة «اكشف اطمن» بالأقصر الكشف على 25 ألف منتفع مجانا بمبادرة «اكشف اطمن» بالأقصر

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اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم الفحص الطبي الشامل في محافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل، أنه تم فحص أكثر من 25 ألف منتفع مجانًا بمحافظتي الأقصر وأسوان خلال حملة «اكشف واطمن» .

وأعلنت الرعاية الصحية، أن الفحوصات شملت الفحص الطبي ١٠ فحوصات لكل منتفع، منها فحص طبيب أسرة، فحص طبيب أسنان، تحليل سكر عشوائي، قياس الضغط، قياس الوزن والطول، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، تحليل RH، حليل ABO «تحديد فصيلة الدم»، قياس نسبة الاكسجين في الدم، قياس العلامات الحيوية .

كما استهدفت الحملة الأماكن البعيدة والنائية والقرى الأكثر احتياجًا حيث شملت أكثر من ١٦٠ قرية ونجع بهدف التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة والكشف المبكر عن الأمراض وتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية التي يتم تقديمها من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية للجميع بدون تمييز بأعلى مستويات الجودة .

وتم اكتشاف عدد من المصابين بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والأنيميا من خلال الحملة بالإضافة لبعض الأمراض الأخرى وتم توجيه الحالات إلى وحدات ومراكز طب الأسرة لتلقي العلاج والمتابعة حيث يتم تقديم علاج الأمراض المزمنة مجانًا لجميع المنتفعين من المنظومة .

وتوجهت الهيئة بالشكر لجميع الفرق الطبية التي شاركت في الحملة بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمنتفعين والإطمئنان على صحتهم.

المصرى اليوم

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