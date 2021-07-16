توزيع لحوم الأضاحي في 48 قرية من الأكثر احتياجا بالأقصر

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صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تقوم الجمعية بتوزيع 50 عجل بلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة .

وأوضح "شعبان"، أن عملية التوزيع سوف تشمل 48 قرية بمختلف مراكز محافظة الأقصر عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد وحتى نهاية عطلة العيد .

وأشار "شعبان" إلى أن خطة التوزيع تشمل قرى المحاميد والمراعزه والشيخ فراج وأرمنت الحيط وساحل الجرف والبقالة والرزيقات بحري مركز أرمنت، وقرى الندافين فرع الشغب والحميدات شرق والدير والحليلة والمزناب والنواصر والعضايمة وسطيح وبتوماس 3 مركز أسنا، وقرى نجع الطويل والفتاتيح ومنشية النوبة والعديسات بحرى ونجع خميس ونجع علواني مركز الطود، وقرى الصعايده والعشى والمدامود شرق والزينية قبلي مركز الزينية، وقرى المريس والقرنة وحاجر المريس وابناء الشيخ الطيب والقبلى قمولا والحدادين والبعيرات والاقالتة مركز القرنة، وقرى الملقطة والزناقطة و العوامية مركز الأقصر.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.