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إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة بجامعة طنطا

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إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة بجامعة طنطا إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة بجامعة طنطا

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح الجامعة فى إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 ، طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء.

أشاد رئيس الجامعة بتحقيق تلك النسبة المرتفعة فى إنجاز وحسم الشكاوى، موضحا أن ذلك يأتى حصاد لجهود الجامعة فى إضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة فى منظومة العمل الإدارى واختبار القيادات بالجهاز الادارى وفقا لمعايير تضمن اختيار ذوى الكفاءة والخبرة وتطبيق نموذج الادارة بالأهداف مما انعكس أثره على تطوير منظومة العمل الإدارى بالكليات والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية.

أوضح رئيس الجامعة أن المنظومة استقبلت عدد ١٧٨٧شكوى جماعية وفردية وتم حسمها والرد عليها، مؤكداً إعداد آليات عند تلقى الشكاوى والطلبات والالتماسات تضمن سرعة فحصها والتفاعل معها، طبقا لضوابط فحص الشكاوى وارسالها الى الادارات المعنية لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.

اكد د.محمود ذكى حرص الجامعة على التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين بكل موضوعية من خلال إنشاء "وحدة تحليل الشكاوي ودراسة مقترحات التطوير" ‏والعمل ‏على إيجاد حلول جذرية للحالات المماثلة والمتكررة عن طريق دراسة أسبابها وحلها لتلافي حدوثها مستقبلاً.

المصرى اليوم

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