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ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة في شبين الكوم

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ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة في شبين الكوم ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة في شبين الكوم

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شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث وشرطة المسطحات حملة تفتيشية مكبرة بأحد المصانع لتصنيع اللحوم المجمدة بقرية شنوان بمركز شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 1500 كجم لحوم مجمدة ومجهولة المصدر معبأ في كراتين ومدون عليها بيانات يسهل محوها والتلاعب بها، بالاضافة إلى 167 كجم لحوم مفرومة ومجمدة وغير صالحة للإستخدام الأدمي، كما تم ضبط 75 شيكارة مجهولة المصدر مدون عليها بروتين صويا تستخدم في خلط اللحوم المفرومة، و80 كجم عسل نحل مجهول المصدر ومعبأ في برطمانات، بالاضافة إلى 10 الأف استيكر ورقي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة جنح مركز شبين الكوم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلاً عن الامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكداً بتطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

المصرى اليوم

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