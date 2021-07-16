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موظفة أمام الأسرة: «بسجل رقم عشيقته عشان أعرف هي مين لقيته بتاع زميلتي»

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موظفة أمام الأسرة: «بسجل رقم عشيقته عشان أعرف هي مين لقيته بتاع زميلتي» موظفة أمام الأسرة: «بسجل رقم عشيقته عشان أعرف هي مين لقيته بتاع زميلتي»

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نظرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف موظفة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام طليقها بدفع نفقة 800 جنيه لطفليه «10سنوات»و«6سنوات» والتي قالت إن طليقها يتعنت في دفع النفقة بعد أن اكتشفت خيانته مع زميلتها.

طلبت الموظفة من المحكمة زيادة نفقة طفليها لكون طليقها ثرى ويمتلك شقق تمليك في أكثر من مكان ويقوم بتأجيرهم، لكنها لم تسطيع تقديم الأوراق والمستندات التي تفيد امتلاكه تلك الشقق لاخفائها عقب اكتشافها خيانته، وكل ماقدمته هو مفردات راتبه، وطلب محاميها من المحكمة الاستماع إلى عدد من الشهود الذين يعلمون تفاصيل ميراثه.

قالت الموظفة إنها تزوجت منذ 12 سنة، وأنجبت ولد وبنت، وكانت تعيش حياة مستقرة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن زوجها كان ينفق عليها ويلبى جميع طلباتها ويمنعها من المساهمة براتبها في مصروف المنزل.

ذكرت الموظفة أن زملائها في العمل يصفون علاقتهما بـ«روميو وجوليت» وكانوا يحسدوها على زوجها، إلا أنها اكتشفت عن طريق الصدفة بان الملاك الذي يتحدث عنه الجميع شيطانا وخائنا، وفى إحدى المرات أثناء دخوله دورة المياه نسى هاتفه المحمول على ترابيزه واثناء مشاهده الرسائل، فوجئت برسائل خارجة ومواعيد مقابلات من رقم مسجل عنده باسم «أشرف»، فأخذت الرقم وعند تسجيله على هاتفها المحمول وجدته بانه خاص بزميلتها في العمل، وواجهته بالواقعة وطلبت منه الطلاق والذى تم بينهما بطريقة ودية وعقب الطلاق فوجئت به يرفض تلبية طلبات طفليه والانفاق عليهما، فاقامت دعوى نفقة ضده.

المصرى اليوم

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