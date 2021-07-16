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ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

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ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه المستجد.

شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، و23 محضر تمويني، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5كيلو سجق، 5كيلو عجينة لحوم حواشي 5كيلو جبنة 5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، واسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلي داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 (شيش)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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