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إعدام 576 كيلو أغذية غير صالحة في حملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم بالشرقية

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إعدام 576 كيلو أغذية غير صالحة في حملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم بالشرقية إعدام 576 كيلو أغذية غير صالحة في حملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة ، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن وثلاجات بيع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين القرين، بشن حملة مشتركة مع الطب البيطري، ومكتب مراقبه الأغذية بمديرية الصحة ،والشرطة ومجلس المدينة، على الأسواق ومحلات الجزاره وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات بيع المواد الغذائية، أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لبيع أغذية بالشارع العام، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 2 محضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، وتم إعدام ٥٧٦ كيلو أغذية مختلفة و85 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة مشتركة مع الطب البيطري، والصحة والشرطة ومجلس المدينة بناحية الحجازية والغرقدة ومنشأة أبوعامر، وبحر البقر ومفارق المطار وسامي سعد، أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للذبح خارج السلخانة، وتحرير محضر لبيع لحوم مجمدة خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة تموين الشرقية، استمرار الإدارات التموينية في شن حملاتها اليومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وأحكام الرقابة على حركة البيع والشراء، وضبط المخالفين حفاظآ على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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