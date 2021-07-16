محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارعي النيل والبحر الأعظم (صور)

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يجري الآن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وجه المحافظ، خلال تفقده شارع البحر الأعظم، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق لأرصفه المشاه وأماكن أنتظار السيارات.

كما شدد المحافظ على حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة.