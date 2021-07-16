أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارعي النيل والبحر الأعظم (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الآن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وجه المحافظ، خلال تفقده شارع البحر الأعظم، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق لأرصفه المشاه وأماكن أنتظار السيارات.

كما شدد المحافظ على حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك