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منع الأندية الإيطالية من لبس اللون الأخضر

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منع الأندية الإيطالية من لبس اللون الأخضر منع الأندية الإيطالية من لبس اللون الأخضر

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم منع الأندية من إرتداء القمصان الخضراء، بداية من الموسم المقبل 2022 – 2023 .

وذلك بناءا على توصية من شركات التلفزيون، خوفا من التشابه مع أرضية الملعب، واختلاط الأمر على اللاعبين.

وجاء قرار رابطة الدوري الإيطالي باكرا و على الرغم من تنفيذه بالموسم بعد المقبل، من أجل منح الأندية الوقت لحذف اللون الأخضر من تصاميمهم المستقبلية.

يذكر أن القميص الأساسي لنادي ساسولو يضم خطوط خضراء وسوداء، حيث سيؤثر هذا القرار على القميص والشورت والجوارب.

كذلك كلا من ناديي أتالانتا ولاتسيو، لديهم قميص احتياطى يحمل اللون الأخضر.


 
علما أن قرعة الموسم الجديد 2021-2022، من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" أجريت منذ يومين . 

وكالات

كوورة

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