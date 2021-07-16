بالأسماء.. 82 مدرسة بالباحة يُكمل منسوبوها التلقيح بنسبة 100%

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م المدرسة المكتب النسبة 1 عمرة بنت عبدالرحمن بالحدب بلجرشي بنات 100% 2 متوسطة عمرة بنت معاوية بلجرشي بنات 100% 3 الروضة التاسعة بالفلاح بلجرشي بنات 100% 4 الروضة الخامسة والعشرون بالحمران بلجرشي بنات 100% 5 متوسطة جبر وبني هلال بلجرشي بنين 100% 6 ابتدائية الحدب بلجرشي بنين 100% 7 ابتدائية ومتوسطة الرازي بلجرشي بنين 100% 8 ابتدائية بني سعيد بلجرشي بنين 100% 9 ابتدائية الخالدية بلجرشي بنين 100% 10 ابتدائية الطلقية بلجرشي بنين 100% 11 ابتدائية العسلة بلجرشي بنين 100% 12 متوسطة سفيان بن عوف بلجرشي بنين 100% 13 متوسطة غامد بلجرشي بنين 100% 14 ابتدائية المرزوق بلجرشي بنين 100% 15 ابتدائية وادي ولف بلجرشي بنين 100% 16 ابتدائية صخوان بلجرشي بنين 100% 17 متوسطة بالشهم بلجرشي بنين 100% 18 ابتدائية الروضة بلجرشي بنين 100% 19 ميمونة بنت الحارث بحميم المندق بنات 100% 20 أم حكيم بنت عبدالمطلب برباع المندق بنات 100% 21 الروضة السادسة برباع المندق بنات 100% 22 الروضة الرابعة بالمندق المندق بنات 100% 23 الروضة الثامنة والثلاثون ببلحكم المندق بنات 100% 24 ابتدائية زينب بنت مصعب المندق بنات 100% 25 ابتدائية سارة مولاة عمر المندق بنات 100% 26 ام النور بالفصيلة المندق بنات 100% 27 ام حرام بنت ملحان المندق بنات 100% 28 سهيمة بنت اسلم بالجماجم المندق بنات 100% 29 الطفيل بن عمر والامام مالك المندق بنين 100% 30 ابتدائية بحرة المندق بنين 100% 31 ابي جعفر المدني المندق بنين 100% 32 ابتدائية العصداء المندق بنين 100% 33 ابتدائية وادي الصدر المندق بنين 100% 34 ابتدائية رباع المندق بنين 100% 35 ابتدائية ومتوسطة النصباء المندق بنين 100% 36 ثانوية النصباء المندق بنين 100% 37 الروضة السابعة بالأطاولة القرى بنات 100% 38 الروضة الثالثة والثلاثون بالحكمان القرى بنات 100% 39 روضة بيدة 31 القرى بنات 100% 40 أم الخير بنت صخر القرى بنات 100% 41 ابتدائية أميمة بنت ابي سفيان بالقهاد القرى بنات 100% 42 الروضة 58 القرى بنات 100% 43 الروضة 38 القرى بنات 100% 44 الروضة 4 القرى بنات 100% 45 الروضة 6 القرى بنات 100% 46 ابتدائية سبيحة القرى بنين 100% 47 ابتدائية نبهان القرى بنين 100% 48 الطفيل بن عمر والامام مالك القرى بنين 100% 49 ابتدائية القسمة القرى بنين 100% 50 متوسطة بني عدوان القرى بنين 100% 51 ابتدائية معشوقة القرى بنين 100% 52 ابتدائية اللغاميس القرى بنين 100% 53 متوسطة معشوقة القرى بنين 100% 54 متوسطة الموسى الوسط بنين 100% 55 ابتدائية عبدالله الرامي الوسط بنين 100% 56 ابتدائية بني ظبيان الوسط بنين 100% 57 ابتدائية عمار بن ياسر الوسط بنين 100% 58 ابتدائية بالرقوش الوسط بنين 100% 59 متوسطة دار الجبل والرمادة الوسط بنين 100% 60 ابن الجزري الوسط بنين 100% 61 ثانوية الموسى الوسط بنين 100% 62 ثانوية الأمير محمد بن سعود الوسط بنين 100% 63 ابتدائية ومتوسطة بيضان الوسط بنين 100% 64 ابتدائية النصر بجدرة الوسط بنين 100% 65 ابتدائية ومتوسطة قرن ظبي الوسط بنين 100% 66 ثانوية بني ظبيان الوسط بنين 100% 67 ثانوية السروات الوسط بنين 100% 68 ثانوية قرن ظبي الوسط بنين 100% 69 ابتدائية ابن تيمية بالكراء الوسط بنين 100% 70 ابتدائية بني فروة الوسط بنين 100% 71 ابتدائية العباس الوسط بنين 100% 72 ابتدائية خيره الوسط بنين 100% 73 اسيه بنت مزاحم الوسط بنات 100% 74 ابتدائية روضى بنت كعب الوسط بنات 100% 75 متوسطة ام ذر الغفارية الوسط بنات 100% 76 ثانوية مريم بنت عمران الوسط بنات 100% 77 ابتدائية الشيماء بنت الحارث الوسط بنين 100% 78 ابتدائية الجذي والسليم العقيق بنين 100% 79 متوسطة وثانوية الملك عبدالله العقيق بنين 100% 80 ثانوية الأمير فيصل بن محمد العقيق بنين 100% 81 ابتدائية الربوه العقيق بنين 100% 82 ابتدائية العقيق العقيق بنين 100%

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