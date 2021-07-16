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محافظ القاهرة وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

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محافظ القاهرة وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص محافظ القاهرة وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

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في إطار احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومى؛ أدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعلى المصيلحى وزير ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية نائباً عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

وتناولت خطبة الجمعة حرمة الدماء والأموال واعتبار توفير الأمن والأمان من أعظم مقاصد الشريعة، كما تناولت الخطبة أهمية مبادرة «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تغيير حياة المواطنين.

المصرى اليوم

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