إزالة حالتي تعدي بالبناء والتحفظ على خلاطة في حملات بمركزي بلبيس والزقازيق

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية شن حملاتها اليومية لإزالة التعديات بالبناء المخالف بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ، سواء التعدي على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة أو الأراضي المجاورة للمناطق السكنية ، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالزوامل ، حملة لإزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، الحالة الأولي عبارة عن إزالة وفك شدة خشبية لدور أول علوي ببساتين الإسماعيلية علي مساحة ١١٠ م، وتم التحفظ علي مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، والحالة الثانية عبارة عن بناء مخالف على قطعة أرض ببساتين الاسماعيلية داخل الكتلة السكنية كانت تجهز لعمل القواعد على مساحة ٨٠ م ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، اليوم الجمعة بالتحفظ على خلاطة وإيقاف حالتي بناء مخالف بعزبة تاج الدين التابعة للوحدة المحلية بالزهراء ، وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بتغريم المواطن المخالف الغرامة القانونية المقررة،و تم فك الشده الخشبية وتحرير محضر بالمخالفة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية، حرصاً على حق الدولة والشعب.