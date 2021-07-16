أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة حالتي تعدي بالبناء والتحفظ على خلاطة في حملات بمركزي بلبيس والزقازيق

Print
إزالة حالتي تعدي بالبناء والتحفظ على خلاطة في حملات بمركزي بلبيس والزقازيق إزالة حالتي تعدي بالبناء والتحفظ على خلاطة في حملات بمركزي بلبيس والزقازيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية شن حملاتها اليومية لإزالة التعديات بالبناء المخالف بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ، سواء التعدي على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة أو الأراضي المجاورة للمناطق السكنية ، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالزوامل ، حملة لإزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، الحالة الأولي عبارة عن إزالة وفك شدة خشبية لدور أول علوي ببساتين الإسماعيلية علي مساحة ١١٠ م، وتم التحفظ علي مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، والحالة الثانية عبارة عن بناء مخالف على قطعة أرض ببساتين الاسماعيلية داخل الكتلة السكنية كانت تجهز لعمل القواعد على مساحة ٨٠ م ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، اليوم الجمعة بالتحفظ على خلاطة وإيقاف حالتي بناء مخالف بعزبة تاج الدين التابعة للوحدة المحلية بالزهراء ، وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بتغريم المواطن المخالف الغرامة القانونية المقررة،و تم فك الشده الخشبية وتحرير محضر بالمخالفة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية، حرصاً على حق الدولة والشعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك