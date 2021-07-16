أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الشباب ومحافظ القاهره يفتتحان تطوير نادي المقطم الرياضي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير نادي المقطم الرياضي، والتي شملت مجمع حمامات السباحة والمبنى الاجتماعي ومبنى الخدمات الرياضية والحديقة البحرية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمنطقة الفود كورت والبوابات، كما افتتحا مجمع حمامات السباحة والنادي الاجتماعي بمركز شباب نور المقطم.

وأكد عبدالعال أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات .

وأضاف أن محافظة القاهرة تشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك