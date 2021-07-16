وزير الشباب ومحافظ القاهره يفتتحان تطوير نادي المقطم الرياضي (صور)

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير نادي المقطم الرياضي، والتي شملت مجمع حمامات السباحة والمبنى الاجتماعي ومبنى الخدمات الرياضية والحديقة البحرية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمنطقة الفود كورت والبوابات، كما افتتحا مجمع حمامات السباحة والنادي الاجتماعي بمركز شباب نور المقطم.

وأكد عبدالعال أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات .

وأضاف أن محافظة القاهرة تشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة .