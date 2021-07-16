بدء تركيب الطاقة الشمسية لمجمع التواب الرحيم بالوادي الجديد

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بدأت محافظة الوادي الجديد، تركيب خلايا وحدة الطاقة الشمسية بمجمع التواب الرحيم بالداخلة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروع إحلال الطاقة الشمسية بالمساجد والمنشآت العامة والمصالح الحكومية لترشيد إستهلاك الطاقة .

وتواصل الأجهزة التنفيذية في الوادي الجديد خطة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، حيث تم الانتهاء من توصيل الطاقة الشمسية للعديد من ابار الري والوحدات المحلية بالاضافة إلى العمل على توصيل الطاقة الشمسية لعشرات المساجد والمدارس بكافة مناطق الوادي الجديد.