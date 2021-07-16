وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية بقرية حانوت في كفر صقر

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، والتي بدأت صباح أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة.



تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المرضي بالقافلة في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة أكثر من ١٢٠٠ مريض.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، ومتابعة الأم والجنين أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وناشد المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالتوجه لأقرب مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بعد تسجيل بياناتهم علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وذلك حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم