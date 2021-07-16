أخبار عاجلة

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني» -
الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا -
«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى» -
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إنذار وغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالسويس لمخالفة شروط الترخيص

Print
إنذار وغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالسويس لمخالفة شروط الترخيص إنذار وغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالسويس لمخالفة شروط الترخيص

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مشتركة من مديرية الصحة بالسويس «بإدارات العلاج الحر والصيدلة ومكافحة العدوى وإدارة النفايات»، بالمرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة في نطاق حي السويس للتأكد من إستيفاءها لمتطلبات العمل والتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة.

و خلال المرور، تم تنفيذ إغلاق فوري في الأماكن التي تعمل بدون ترخيص وذلك بعد إنذارهم مسبقآ لمخالفتهم اللوائح والقوانين التي تنظمها وزارة الصحة في فتح المنشىت الطبية الخاصة، وكذلك تم إنذار عدد من المنشأت الطبية لمخالفتها تطبيق شروط مكافحة العدوي اثتاء العمل.

جاء ذلك في إطار متابعة كافة المنشأت الطبية وإحكام الرقابه على المنشآت الصحيه الخاصه للحفاظ على الصحه العامة، وتنفيذآ لتعليمات اللواء ا. ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبناءآ على توجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس .

وضم فريق اللجنة الذي قام بالمرور دكتورة عزه فتحى عجمى مدير اداره العلاج الحر ودكتورة مريم سلامه مدير عام إدارة الصيدلة ودكتور إدوار إميل مدير اداره طب الأسنان الوقائي ودكتور محمود السيد إدارة مكافحه العدوى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك