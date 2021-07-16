إنذار وغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالسويس لمخالفة شروط الترخيص

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قامت لجنة مشتركة من مديرية الصحة بالسويس «بإدارات العلاج الحر والصيدلة ومكافحة العدوى وإدارة النفايات»، بالمرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة في نطاق حي السويس للتأكد من إستيفاءها لمتطلبات العمل والتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة.

و خلال المرور، تم تنفيذ إغلاق فوري في الأماكن التي تعمل بدون ترخيص وذلك بعد إنذارهم مسبقآ لمخالفتهم اللوائح والقوانين التي تنظمها وزارة الصحة في فتح المنشىت الطبية الخاصة، وكذلك تم إنذار عدد من المنشأت الطبية لمخالفتها تطبيق شروط مكافحة العدوي اثتاء العمل.

جاء ذلك في إطار متابعة كافة المنشأت الطبية وإحكام الرقابه على المنشآت الصحيه الخاصه للحفاظ على الصحه العامة، وتنفيذآ لتعليمات اللواء ا. ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبناءآ على توجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس .

وضم فريق اللجنة الذي قام بالمرور دكتورة عزه فتحى عجمى مدير اداره العلاج الحر ودكتورة مريم سلامه مدير عام إدارة الصيدلة ودكتور إدوار إميل مدير اداره طب الأسنان الوقائي ودكتور محمود السيد إدارة مكافحه العدوى .