٢٠٠ طالب وطالبة من جامعة قناة السويس يشاركون بالمؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»

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أعرب الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته البالغة واعتزازه بمشاركة طلاب جامعة قناة السويس في المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإستاد القاهرة الدولي، أمس الخميس الموافق ١٥ يوليو وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.

وأشار زكي إلى أن المؤتمر يمثل احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة».

وطالب زكي الطلاب المشاركين بالتعرف على الأهداف النبيله لتلك المبادرة الرئاسيه الهامه التي تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى مصر، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتسعى المبادرة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

من جانبه، حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم على التواصل مع الطلاب المشاركين بالمؤتمر.

وأشار شقيدف إلى أن طلاب الجامعة خير سفراء لها في تلك المناسبات التي ستكون موضع تقدير واعتزاز لكل طالب مشارك خلال حياته وذلك لأن تلك الأحداث الهامة والمبادرات القوية تصنع تاريخ لمصرنا الغالية. يرافق الطلاب فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة.