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قال أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي أن حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لنادي الإتحاد السكندري، هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية واللعب بجواره في صفوف القلعة الحمراء كان إضافة قوية .

وأضاف كشري في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «لا توجد خلافات بيني وبين حسام حسن المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري، ولم يكن هناك خلاف أثناء تزاملنا معاً في النادي الأهلي، فقد كان حسام آنذاك المهاجم الأفضل في الكرة المصرية وكان يوجه لي النصائح، واستفدت كثيراً من تواجدي بجواره، وكذلك أحمد فيلكس» .