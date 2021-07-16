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تحصين 17 ألف رأس ماشية من أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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تحصين 17 ألف رأس ماشية من أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع تحصين 17 ألف رأس ماشية من أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال تقرير الطب البيطري، حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة هيئة الخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

يذكر أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 17 ألفا و895 رأساً، بواقع: 16 ألفا و175من الأبقار و1678 من الجاموس، 42 من الأغنام والماعز، في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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