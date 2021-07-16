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حذر المعلق الرياضي أحمد الطيب مسؤولي نادي الزمالك من تدخل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر أحمد الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة لباتريس كارتيرون، معلقًا :«للخيانة وجووووه كثيرة..(رحيلك) المفاجئ سابقاً. يُحتّم على مسئولى النادى عدم مشاركتك في التعاقد مع لاعبين أو رحيل لاعبين أو إبقاء لاعبين».

وأضاف : «مؤكد يمكن اخذ رأيك الفنّى لكن الأهم هو إبعادك عن آية تفاوض مباشر أو غير مباشر. بخصوص ضم الجدد.. ليبقى الارتباط والولاء للنادى وجمهوره وليس لك (أنت)».

يذكر أن باتريس كارتيرون سبق له أن ترك الزمالك قبل بداية الموسم الحالي، من أجل تدريب فريق التعاون السعودي».