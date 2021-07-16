رسميًا.. الاتحاد السكندري يجدد التعاقد مع إسماعيل أحمد

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تجديد التعاقد مع اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية لمدة موسم واحد.

ووافق إسماعيل أحمد، على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر، عقب محادثته مع رئيس النادى محمد مصيلحى لوجوده خارج البلاد، نظراً لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها وأشاد بها النجم الكبير، ومساهمته مع زملائه في الحصول على العديد من البطولات.



وقد أنهى مفاوضات التجديد بنجاح حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبدالمجيد عضو مجلس الإدارة.

وأعرب الكابتن احمد مرعي المدير الفني للفريق، عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع الـ «سمعة» أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق، وأشار أن أستمرار لاعب بقيمة وخبرة إسماعيل أحمد يمثل إضافة كبيرة للفريق.