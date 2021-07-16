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غلق 428 منشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

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غلق 428 منشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا غلق 428 منشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

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أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر قامت بضبط عدد 642 منشأة مخالفة، وتحرير 428 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

قال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة، إنه تم ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتحرير 16 مخالفة، كما تم التحفظ على المضبوطات، وإنذار 214 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع .

يأتي ذلك في أعقاب اتهام «امجد. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، والمعروف إعلاميا ب «عنتيل الصعيد»، بممارسة الرذيلة وارتكاب فعل فاضح، وتصوير السيدات في وضع مخل بالشرف، و4 متهمين آخرين، اتهامات تتعلق بالابتزاز، ونشر صور وفيديوهات فاضحة .

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع وصور مخلة للآداب العامة، تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.

المصرى اليوم

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