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جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس

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جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس
أرجعت عدم الصرف إلى مشكلة في تحديث الحسابات

جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس

أوضح المتحدث باسم جامعة حائل سعود البلوي، أن المسؤولين في الجامعة يتابعون تأخر رواتب بعض موظفي الجامعة العاملين على ملاك شركات مُشغلة مع الجامعة، في مجال الحراسات الأمنية.

وعلّق "البلوي" على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول تأخر رواتب حرّاس الأمن، بقوله: إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخر رواتب عدد من موظفي الجامعة؛ نود التعليق ما يتم تداوله يخص بعض موظفي إحدى الشركات المشغلة المتعاقدة مع الجامعة في مجال الحراسات الأمنية.

وأضاف: الجامعة رفعت سابقاً مستحقات الشركة، ولم تحوّل بسبب مشكلة في تحديث حساباتها، علماً بأنه تم صرف رواتب أغلب موظفيها وتعمل على صرف رواتب من تبقى منهم خلال الأسبوع القادم.

وأردف: تتواصل الجهات المعنية بالجامعة باستمرار لمتابعة حل الأمر في أسرع وقت ممكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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