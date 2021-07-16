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محادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى

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محادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى محادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى
في إطار السعي للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني

محادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى

كشفت تقارير دولية، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت، في مرحلة متقدمة من محادثات للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني "553 مليون دولار" في مجموعة مكلارين.

ووفقًا لـ"تيليجراف" البريطانية، تضم مجموعة مكلارين شركة تصنيع السيارات الخارقة البريطانية بالإضافة إلى شركة مكلارين ريسينج، التي تنافس في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، وتدخل أيضًا في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة، العام المقبل.

ونقلاً عن مصادر مصرفية، فإن مكلارين تعتزم الإعلان عن زيادة في رأس المال بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني منها 400 مليون من رأس المال الجديد من صندوق الاستثمارات العامة وآريس، والباقي من المساهمين الحاليين.

وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170,5 مليون إسترليني بزيادة 145 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020 التي تأثرت بالجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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