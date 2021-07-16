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تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1392 مواطن بقرية الوفاء بسمالوط

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تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1392 مواطن بقرية الوفاء بسمالوط تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1392 مواطن بقرية الوفاء بسمالوط

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الوفاء بمركز سمالوط، خلال يومي 14 و15 يوليو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1392 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 268 حالة جراحة و380 حالة اطفال و163 باطنة و89 قلب و91 نساء و54 تنظيم اسرة و88 اسنان و184 جلدية و75 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 93 تحاليل مختلفة وعمل 69 حالة موجات صوتية، وعمل 12 حالة رسم قلب و عمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 93 متردد، وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.

المصرى اليوم

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