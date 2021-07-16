افتتاح مسجد الصفا والمروة في أسوان

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افتتح السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت، اليوم الجمعة، مسجد الصفا والمروة بمدينة السباعية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 300 م2 وبتكلفة 1.7 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان «الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع» .

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل أوقاف أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 48 مسجداً على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان، لافتاً إلى أنه فيه تشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.