وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

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بناءً على دعوة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لكافة الوفود وطلاب الجامعات المشاركة باللقاء، الذي عقد بجامعة الفيوم، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظة نظمت بالتنسيق مع الجامعة، يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن تفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة».

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، فضلاً عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفت المتحدث الرسمي، أن الهدف من الزيارة إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمي، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يسهم في الترويج للسياحة الداخلية.

الجدير بالذكر أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، احتضنته جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة ٦ من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجاري حتى أمس.