وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

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بناءً على دعوة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لكافة الوفود وطلاب الجامعات المشاركة باللقاء، الذي عقد بجامعة الفيوم، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظة نظمت بالتنسيق مع الجامعة، يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمي السابع، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن تفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة».
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت زيارة جبل المدورة وشلالات وادي الريان، فضلاً عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلي بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ولفت المتحدث الرسمي، أن الهدف من الزيارة إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمي، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمي السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يسهم في الترويج للسياحة الداخلية.
الجدير بالذكر أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، احتضنته جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة ٦ من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجاري حتى أمس.