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العثور على جثة شاب غريق في بئر مياه داخل مزرعة بالشرقية

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العثور على جثة شاب غريق في بئر مياه داخل مزرعة بالشرقية العثور على جثة شاب غريق في بئر مياه داخل مزرعة بالشرقية

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عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بمساعدة الأهالي على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، غارقا في بئر مياه داخل مزرعة بدائرة مركز بلبيس.


تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة لشاب يدعي «ك. م. س» ٢٣ عاما، في بئر مياه داخل مزرعة بدائرة مركز بلبيس إدعاء إسفكسيا الغرق.


على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصرى اليوم

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