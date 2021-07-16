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طبيب قلب تونسي يدعو للاستفادة من الأطباء البيطريين في التطيعم بكورونا (تفاصيل)

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طبيب قلب تونسي يدعو للاستفادة من الأطباء البيطريين في التطيعم بكورونا (تفاصيل) طبيب قلب تونسي يدعو للاستفادة من الأطباء البيطريين في التطيعم بكورونا (تفاصيل)

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دعا طبيب قلب تونسي ذاكر لاهيذب، إلى إشراك الأطباء البيطريين من القطاعين العام والخاص في الحملة الوطنية للتلقيح ضد المستجد «كوفيد 19».

وكتب الطبيب التونسي تدوينة على صفحته على «فيسبوك» أن الأطباء البيطريين لديهم معرفة تامة بالقرى، كما أن العديد منهم أعربوا عن تطوعهم للقيام بتلقيح المواطنين، وذلك من أجل الوصول إلى العديد من المواطنين للتطعيم بلقاحات كورونا.

واضاف أن الأطباء يمتلكون لسلسلة حفظ درجات الحرارة المنخفضة لسلامة التطعيمات.

وتشهد تونس موجة صعبة من الإصابة بفيروس كورونا، وقامت العديد من الدول وفي مقدمتهم بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة الوباء.

المصرى اليوم

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