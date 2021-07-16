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نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 02:55 صباحاً
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:27 صباحاً
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:58 صباحاً
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:58 صباحاً
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 01:57 صباحاً
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عاجل ⭕: إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 16 يوليو 2021 02:40 مساءً
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