موسيماني في ورطة فنية قبل لقاء كايزر تشيفز بسبب هذا اللاعب

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يواجه الأهلي المصري السبت منافسه كايزر تشيفز على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 – 2021، ومن المتوقع أن يعاني لاعبو الفريق المصري حامل اللقب الموسم المنصرم أمام دفاعات الفريق الجنوب أفريقي خاصة وأنهم يتميزون بدفاع صلب.

وخاض كايزر 14 مباراة في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه بدوري الأبطال، وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد المغربي رغم التعرض لهجمات لا تتوقف.

ويعتمد ستيوارت باكستر مدرب كايزر الذي سبق أن قاد منتخب جنوب أفريقيا للإطاحة بمصر صاحبة الأرض من كأس الأمم الأفريقية، على تكتل الدفاع مع اللجوء إلى هجمات مرتدة سريعة.

وبالرغم من أن النادي الأهلي يمتلك هجوماً مميزاً، ولكن دفاعات فريق كايزر تشيفز تمتلك الصلابة والقوة البدنية التى تفسد خطورة المادر الأحمر، الأمر الذي يرهق بيتسو موسيماني فنياً خاصة وأنه ينوى مهاجه الفريق الجنوب أفريقي.

ويفكر موسيمانى فى الدفاع بصلاح محسن من البداية بجانب محمد ضريف ليكونا ثنائي قوي في الأمام ، كما يفكر من الناحية الأخرى على الدفع بصلاح محسن فى شوط المباراة الثاني بعد ارهاق الخصوم خلال الشوط الأول .