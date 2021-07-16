لمواجهة الطقس الحار.. نجاح تجارب إماراتية لتوليد الأمطار

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من الحاجة يتولد الاختراع؛ وفي ضوء احتياج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمطار، كان لجوئها إلى تقنيات جديدة لتوليد الأمطار خلال موسم الصيف الجاف.

وحسب ما أفاد به الموقع الرسمي لـ«بوابة الطقس الإماراتية » نجحت دولة الإمارات في توليد الأمطار والتغلب على موسم الصيف الجاف، عبر تقنية جديدة نفذتها البلاد، حيث بدأ هطول الأمطارالغزيرة منذ يوم الأربعاء في جميع أنحاء الدولة، على الرغم من وصول درجات الحرارة إلى أرقام قياسية وصولًا إلى 50 درجة مئوية، وذلك بفضل اختبار تقنيات جديدة لتوليد الأمطار خلال موسم الصيف الجاف.

وأشار موقع بوابة الطقس الإماراتية « العاصفة» في بيان له، الجمعة، إلى أن "الأمطار هطلت شمال قرية حتا لدى سلسلة جبال الحجر في مناطق وادي الحلو وطريق كلباء وحويلات.

كما أشار المكتب الوطني للأرصاد،إلى هطول أمطار على المناطق السكنية بالقرب من مدينة العين في إمارة أبوظبي، حيث ارتفعت الحرارة إلى 47 درجة.

و أفاد خبراء الأرصاد بأن الأمطار تساقطت في الإمارات في الصيف، في الوقت الذي لا تهطل فيه الأمطار عادة، بعد تجارب خاصة على السحب.

بدوره، حذر مكتب الأرصاد الجوية في قطر من أنه اعتباراً من السبت المقبل وحتى منتصف الأسبوع المقبل سترتفع درجة الحرارة بشكل قياسي وصولًغا إلى 50 درجة نهاراً، لافتً إلى أنه من المحتمل استخدام تقنية توليد الأمطار.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الطقس الحار والجاف على تطوير تقنيات تستجلب هطول الأمطار، وهو ما نشطت به منذ ربيع العام الجاري2021؛ إذ بدأ اختبار طرق جديدة لزيادة هطول الأمطار؛ وتحقيقا لهذه الغاية، بدأ استخدام الطائرات المسيرة في الإمارات، والتي يمكن أن تتسبب في هطول الأمطار باستخدام التصريفات الكهربائية في السحب دون استخدام مركبات كيميائية.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية تُجري أكاديمية «سند» في دبي هذه اختبارات تقنية توليد الأمطار بالتعاون مع علماء من جامعة« ريدينج »البريطانية.